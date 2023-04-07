В мэрии рассказали, где устроят салют в День Победы

В мэрии Екатеринбурга рассказали об основных мероприятиях, которые пройдут в городе в честь Дня Победы. Кроме парада и шествия «Бессмертный полк», будет выставка ретроавтомобилей и концерт. Завершится 9 мая салютом на акватории городского пруда.

Как рассказал сегодня на оргкомитете начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, в этом году на 9 Мая будет несколько десятков мероприятий, потому что нет уже коронавирусных ограничений. Еще до основного дня празднования пройдет забег «Майская гроза», 3 мая в ККТ «Космос» будет гала-концерт для ветеранов. Воссоздадут большой формат фестиваля ветеранских хоровых коллективов «Ликуй и пой, земля уральская». На акватории пруда с 26 апреля по 2 мая пройдет чемпионат Екатеринбурга по парусному спорту «Кубок Уральских озер».

Генеральная репетиция парада Победы пройдет 7 мая в дневное время. Сам День Победы в Екатеринбурге начнется, конечно, с парада. Войска Екатеринбургского гарнизона и военная техника пойдут по проспекту Ленина с 10 часов утра. Затем состоится многотысячное шествие «Бессмертного полка». А в 12 часов с трибун можно будет посмотреть трансляцию парада Победы в Москве.

С 14:00 до 22:00 на площади 1905 года можно будет послушать лекции о жизни Свердловска времен войны в кинотеатре под открытым небом. В Историческом сквере в это же время стартует концертная программа «Мы внуки твои, Победа» – самый большой проект системы художественного образования, посвященный 9 мая. На площадке перед Уральским государственным экономическим университетом в 12:00 начнется акция «Вальс Победы». А в ЦПКиО – концерт.

Завершатся праздничные мероприятия гала-концертом в Историческом сквере и салютом. Пуск залпов с акватории городского пруда запланирован в 22:30.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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