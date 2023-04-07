В Свердловской области горит сухая трава возле населенных пунктов

В Свердловской области возле поселков горит сухая трава. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня в 10:40 пожарным сообщили о возгорании в районе села Брусянское Белоярского городского округа. Там огнем было охвачено 3 гектара.

«Была проведена опашка зоны пожара, угрозы жилым домам и объектам инфраструктуры нет. В ликвидации возгорания задействованы 4 единицы техники и 8 человек личного состава», – добавили в пресс-службе ГУ МЧС.

Второе возгорание произошло сегодня днем в поселке Силикатный Каменск-Уральского ГО. Там горел 1 га сухой травы. Угрозы распространения огня нет. В тушении участвует 3 пожарных и 1 единица техники.

Свердловская область, Владислав Тринько

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