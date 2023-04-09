На площади Первой Пятилетки появился забор (ФОТО)

На площади Первой Пятилетки в Екатеринбурге появился забор. Снимки в редакцию прислали жители Уралмаша. «Судя по звукам, там ведутся какие-то работы», – сказала агентству екатеринбурженка Антонина.

Отметим, на площади Первой Пятилетки собираются установить краснознаменную группу, демонтированную несколько лет назад с постамента на Плотинке.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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