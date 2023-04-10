В Свердловской области похолодает до -10

На этой неделе погода в Свердловской области снова будет неустойчивой. В первые дни будет достаточно тепло, но к пятнице заметно похолодает.

По прогнозам Уральского гидрометцентра, днем 10 апреля в регионе ожидается от +5 до +10 °C, 11 апреля – от +3 до +8 градусов, 12 апреля – от +6 до +11°. По ночам в первой половине недели будет прохладно – до -5 °C в Екатеринбурге и до -9 на севере области.

В пятницу в Екатеринбурге температура воздуха может снизиться до нуля днем и до -9 ночью. По области ожидается еще более сильное похолодание – в северных районах возможен небольшой снег. Однако, по прогнозам синоптиков, оно будет недолгим.

Добавим, накануне спасатели предупредили свердловчан о порывах ветра до 18 м/с.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»