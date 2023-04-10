В Свердловской области появится поселок Новые Серги

В Нижнесергинском районе Свердловской области скоро может появиться поселок городского типа Новые Серги. Такой законопроект внесла в заксо дума Дружининского городского поселения.

В пояснительной записке говорится, что пгт Новые Серги будет создан на территории бывшего военного городка Нижние Серги – 3, в котором есть необходимая инфраструктура. Объекты, ранее принадлежавшие Министерству обороны, в 2020 году были переданы в собственность Дружининского городского поселения. Это жилые дома, детский сад, две школы, дом культуры, спортзал, магазин, дороги местного значения. На территории постоянно проживают 1110 человек.

Если областные депутаты одобрят законопроект, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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