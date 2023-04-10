За выходные на Урале случилось 12 лесных пожаров

В выходные в Свердловской области действовали 12 природных пожаров, из них 8 уже ликвидировано и 2 локализовано.

Как сообщает ДИП, леса горели в восьми разных территориях – в Артёмовском, Белоярском, Сысертском, Тугулымском городских округах, Нижнетагильском, Билимбаевском, Невьянском, Байкаловском лесничествах.

Во всех случаях причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями. Огонь тушили более 80 человек, была задействована специальная техника: бульдозеры, тракторы, автомобили.

Напоминаем, что в случае обнаружения природных пожаров о них следует сообщить по телефонам: 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана, 112 – единый номер вызова экстренных служб.

Свердловская область, Елена Владимирова

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