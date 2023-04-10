В Екатеринбурге остановилось движение поездов метро (ФОТО)

В екатеринбургском метрополитене остановили движение поездов в сторону станции «Ботаническая» из-за падения человека на пути. Инцидент произошел на станции «Площадь 1905 года», сообщает telegram-канал городской подземки.

Сейчас станция закрыта, все пассажиры стоят в вестибюле метро. Очевидцы рассказывают, что был слышен «какой-то стук и треск», при этом людей продолжали пускать через турникеты, и только затем попросили покинуть станцию. Сейчас рядом с входом в метрополитен стоит автомобиль реанимационной помощи. О состоянии пострадавшего человека пока ничего неизвестно.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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