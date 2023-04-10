Следком проверяет информацию об избиении ребенка социальным работником

Следователи Каменска-Уральского проверяют информацию о том, что в одном из детских садов района взрослая женщина избила ребенка.

Рассказы об инциденте в поселке Мартюш появились сегодня утром в интернет-пабликах Каменска-Уральского. Как рассказывают горожане, по дороге в детский сад мальчик нашел на улице палку, играл с ней, а когда сопровождавшая его социальный работник попросила выбросить находку, начал капризничать. После этого женщина ударила его на глазах у других детей и их родителей. По данным очевидцев, мальчик – воспитанник детского дома.

В СУ СКР Свердловской области подтвердили, что к ним поступило сообщение о применении физического насилия к ребенку.

«С целью проверки поступившей информации и установления всех обстоятельств возможного инцидента территориальным следственным отделом СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В ходе проверки будет проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося и дачу ситуации объективной правовой оценки», – заявили в СУ СКР.

Каменск-Уральский, Елена Владимирова

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