Упавший на рельсы в екатеринбургском метро мужчина выжил (ФОТО)

Стали известны подробности происшествия на станции метро «Площадь 1905 года».

В свердловской полиции подтвердили, что на пути упал человек. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД региона Валерий Горелых, пострадавшим оказался екатеринбуржец 2004 года рождения по имени Максим. Он сам сообщил свои данные полицейским, после чего потерял сознание, так как от падения получил серьезные травмы. Врачи оказывает ему необходимую помощь.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», медики уже госпитализировали пострадавшего.

В ближайшее время в подземке должно возобновиться движение поездов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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