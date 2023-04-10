Оглашен маршрут крестного хода на Пасху

Екатеринбургская епархия рассказала, когда и где пройдет традиционный пасхальный крестный ход. Он запланирован на 16 апреля, воскресенье.

Колонна верующих начнет движение от Свято-Троицкого кафедрального собора в 16:00. Маршрут пройдет по улицам Куйбышева, 8 Марта, проспекту Ленина, Царской и завершится у Храма- на-Крови, где состоится праздничное вечернее богослужение. «Во главе шествия будет пронесен Благодатный огонь, который специальным рейсом доставят со Святой Земли в кафедральный собор Екатеринбурга», – напомнили в пресс-службе епархии.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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