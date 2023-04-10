В Сухом Логу из-за травы загорелись сады: огнем охвачены уже 8 домов

На окраине Сухого Лога загорелись садовые домики в СНТ «Светлое». Сейчас огнем охвачены уже восемь построек, площадь пожара – 5 гектаров.

«Сегодня в 11:07 в экстренные службы поступило сообщение о возгорание сухой растительности в СНТ «Светлое». Из-за ветреной погоды и большого количества сухой травы огонь быстро распространился и перешел на строения. На данный момент огнем охвачены 8 садовых домов, площадь пожара ориентировочно 5 Га. Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало. К тушению пожара привлечены 35 человек и 12 единиц техники», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Всего с начала пожароопасного периода на территории Свердловской области произошло уже 160 ландшафтных пожаров, площадь которых составила более 168 Га. Спасатели напоминают, что безобидный на первый взгляд пал травы может грозить большой бедой, так как огонь быстро распространяется по сухой растительности, уничтожая огромные площади земли и создавая угрозу для жизни людей.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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