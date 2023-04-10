У православных началась Страстная неделя: что можно и что нельзя делать

У православных христиан началась Страстная неделя, в которую они вспоминают последние дни земной жизни Иисуса. Это время самого строгого поста, когда даже те, кто не соблюдал его предыдущие шесть недель, стараются ограничивать себя в пище. Также принято на этой неделе успеть исповедоваться и причаститься, как правило, верующие делают это в четверг, т.к. собственно в этот день было установлено Таинство Евхаристии.

Во время Страстной недели, как правило, также в четверг или среду, православные готовятся и к Пасхе – красят яйца, пекут куличи, готовят творожные пасхи, которые принято освящать (получать благословление в церкви) в Великую Субботу. В четверг же принято делать и уборку.

Самый сложный день – Страстная пятница, в который вспоминают распятие и смерть Христа. В этот день не принято принимать пищу вовсе или до выноса плащаницы.

Заканчивается Страстная неделя ночным Пасхальным богослужением, которое, как правило, начинается в 23:00 субботы. Уже ночью из Иерусалима в Екатеринбург привезут частицу Благодатного огня, который раздадут верующим. Традиционно лампадку со святыней привозит митрополит в Свято-Троицкий кафедральный собор.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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