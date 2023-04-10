На Урале от клещей пострадали более 300 человек, треть из них – дети

В Свердловской области растет активность клещей.

Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, за медицинской помощью обратились уже 303 свердловчанина, в том числе 103 ребенка.

Случаи нападения клещей на людей зарегистрированы в 39 муниципальных образованиях Свердловской области; в Екатеринбурге от них пострадало 105 человек.

В лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» исследовано 103 клеща. Клещевой энцефалит обнаружен в 1,9% проб, иксодовый клещевой боррелиоз – в 20,2%.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области напоминает, что самой надёжной защитой от клещевого вирусного энцефалита является вакцинация. Прививки проводятся круглогодично, начать вакцинацию можно в любое время. Особенно актуально это сделать перед началом дачного сезона. По состоянию на 10 апреля в регионе проведено 21156 вакцинаций и 93092 ревакцинации.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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