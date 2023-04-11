Шесть уральских военнослужащих освобождены из украинского плена

Еще шестеро военнослужащих с Урала освобождены из украинского плена, сейчас им предстоит реабилитация.

Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов. По его данным, накануне были освобождены два жителя Екатеринбурга, два – Карпинска, один – Краснотурьинска, еще один – ХМАО.

Депутат добавил, что в его рабочем списке остается еще 35 военнослужащих в возрасте от 21 до 56 лет. Практически все из Свердловской области. «По четырем точно известно, что они в плену. Судьба остальных пока не установлена. Работу по ним продолжаю вместе с коллегами», – написал Иванов в своем телеграм-канале.

По данным Минобороны, вчера удалось обменять 106 пленных военнослужащих. Среди них была одна девушка, а также военнослужащий, пробывший в плену около года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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