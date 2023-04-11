Утром на Химмаше загорелась комната в общежитии, есть пострадавший (ФОТО)

Сегодня рано утром в секционном общежитии на улице Дагестанской загорелась комната. Из девятиэтажки эвакуировали 16 человек. Пострадал человек, его доставили в больницу с отравлением.

«Сообщение о пожаре в 9-этажном доме секционного типа поступило в 07:19. Горели домашние вещи в квартире на площади 10 квадратных метров. Тушение пожара осложнялось сильным задымлением и большим количеством людей в доме, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. – Огнеборцами из дома с помощью спасательных устройств спасены 6 человек, в том числе 2 детей. Еще 10 человек были эвакуированы по лестничным маршам. Один человек в результате пожара госпитализирован в медицинское учреждение с отравлением продуктами горения».

К восьми утра горение было ликвидировано. Всего на пожаре работали 44 спасателя и 13 единиц техники.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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