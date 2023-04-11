Для садоводов с 15 апреля запустят дополнительные пригородные электрички

С 15 апреля Свердловская железная дорога запустит 21 дополнительный пригородный поезд, они будут курсировать до середины октября. Вагонов в составе поездов на популярных летних маршрутах тоже станет больше.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, дополнительные пригородные поезда будут курсировать на направлениях: из Екатеринбурга в Ревду, Полевской, Мурзинку, до станций Дружинино и Храмцовская; из Нижнего Тагила в Кушву и Невьянск, из Серова в Бокситы. В летнем графике появится новый пригородный поезд Верхотурье – Бокситы, который будет курсировать ежедневно. Для любителей регионального туризма по субботам будет курсировать дополнительная «Ласточка» из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Составность вагонов увеличат в поездах из Екатеринбурга до Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Богдановича, Шали и Дружинино. Для удобства садоводов и дачников вводятся дополнительные остановки на небольших остановочных пунктах, на которых в зимний период некоторые электрички не останавливаются. Это о.п. Плюсниха, Берлога, Вершина, Винокурово, Ольховский, Соснята, Вагановка, Писанец и другие.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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