За сутки в Свердловской области произошло десять лесных пожаров

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано десять лесных пожаров, из них три ликвидированы и пять локализованы.

Наиболее крупные возгорания произошли в Березовском городском округе (24 гектаров) и в Кировградском городском округе (59 гектаров). Оба они локализованы, угрозы населенным пунктам нет, сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Всего на тушении всех пожаров были задействованы 100 человек и спецтехника.

«Причина возгораний – несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями. С наступлением теплой сухой погоды риск возникновения природных пожаров возрастает. Спасатели призывают быть особо аккуратными с огнём при посещении лесов, соблюдать правила пожарной безопасности», – обращаются огнеборцы к уральцам.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что за сутки системой космического мониторинга были зарегистрированы 56 термических точек, из них 52 подтверждены и отработаны. В 4 случаях это были лесные пожары, в 23 – горение травы, в 15 – контролируемое сжигание. А всего с начала весенне-летнего пожароопасного периода на территории Свердловской области произошло уже 160 ландшафтных пожаров.

В случае обнаружения возгорания нужно сообщить о нем по телефонам: 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана, 112 – единый номер вызова экстренных служб. Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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