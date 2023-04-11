В Кушве на шахте «Южная» произошел пожар

Сегодня ночью в глубине шахты «Южная» в Кушве произошел пожар. Все рабочие были эвакуированы.

«Ночью 11 апреля в экстренные службы Кушанского городского округа поступило сообщение о происшествии на шахте «Южная». На отметке -240 метров произошел пожар. Прибывшие на место силы Военизированного горноспасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м. Информации о пострадавших не поступало», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Добавим, что это не первый инцидент в данной шахте. В 2020 году из-за задымления в «Южной» были эвакуированы 175 человек. Тогда причиной стало замыкание электрокабеля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»