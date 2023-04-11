В Екатеринбурге прошли обыски в центре муниципальных услуг (ФОТО)

В Центре муниципальных услуг Екатеринбурга прошли обыски и выемка документов, передает «Новый День». Представители Следственного комитета вышли из здания с пакетами и коробками.

ЦМУ было создано в 2015 году, с 2017-го его возглавляет Сергей Баранов. Структура во многом дублирует многофункциональные центры. Там, например, можно записать детей в первый класс или музыкальную школу, определить в детский оздоровительный лагерь, оформить субсидии на оплату услуг ЖКХ, получить справки, и так далее.

По неофициальным данным, интерес следователей может быть связан в завышением расходования бюджетных средств на аренду помещений. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области пока воздерживаются от комментариев. Также ситуацию не комментируют в пресс-службе администрации города (центр подчиняется городским властям, будучи муниципальным казенным учреждением).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

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