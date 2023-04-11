На этой неделе начнется запись детей в художественные и музыкальные школы Екатеринбурга

Запись детей в муниципальные художественные, музыкальные, хоровые и театральные школы искусств в Екатеринбурге начнется с 15 апреля и продлится до 25 мая. На бюджетные места могут претендовать дети от 6,5 лет, которые пройдут вступительные испытания.

Как рассказали в мэрии, в этом году прием ведут 37 муниципальных учреждений дополнительного образования и их филиалы. Подать заявление родители могут либо в самой школе (информация о приемных комиссиях есть на сайтах), либо в отделениях МФЦ и ЦМУ. Нужно написать само заявление о приеме (бланк вам дадут), предоставить паспорт, свидетельство о рождении, фото ребенка, справку от врача и копии документов. В отличие от общеобразовательных школ, в художественных школах бюджетные места есть не для всех желающих. После подачи заявления ребенок попадает в общий список претендентов. А в июне детей пригласят на вступительные экзамены, по итогам которых педагоги оценят те или иные способности. На бюджет берут только самых талантливых. Остальным могут предложить обучаться платно (при наличии мест).

Вся необходимая информация, в том числе информация о количестве бюджетных мест, необходимых документах, вступительных испытаниях размещена на сайтах творческих школ Екатеринбурга. Добавим, что запись в кружки и секции при общеобразовательных школах будет производиться позже – в конце августа и начале сентября.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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