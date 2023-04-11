В Екатеринбурге благоустроят 4 станции городской электрички

В 2023 году в Екатеринбурге планируется модернизировать и обустроить 4 остановки городской электрички. Как сообщает пресс-служба мэрии, планы сотрудничества обсудили сегодня глава города Алексей Орлов и начальник СвЖД Иван Колесников.

В частности, есть договоренность, что в этом году рядом со станцией «ВИЗ» построят удобные остановки автобуса и пешеходные переходы, отремонтируют и осветят тротуары, благоустроят территорию. Также в планах этого года – дальнейшая модернизация станции «Аппаратная», благоустройство территории на остановке «Компрессорный завод», строительство и открытие пассажирской платформы на остановочном пункте «Синие камни». Работы будут финансироваться из городского бюджета и средств ОАО «РЖД».

От несанкционированных свалок очистят переезды, соединяющие Железнодорожный вокзал со станциями Шувакиш, Аппаратная, Кольцово и Керамик. Одновременно готовятся проекты благоустройства на 2024 год. Они касаются станций городской электрички «Ботаническая», «Керамик», «Вторчермет». В мэрии напоминают, что модернизация городских станций – часть проекта «Наземное метро», который заключается в запуске регулярного движения электропоездов «Ласточка» по Екатеринбургскому центральному пассажирскому кольцу и связи его с городами-спутниками.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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