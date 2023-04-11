На Урале будут готовить специалистов для поддержки вернувшихся с СВО

В Екатеринбурге два вуза – Уральский институт управления РАНХиГС и УрФУ – разрабатывают программу профессиональной переподготовки кадров для социальной поддержки военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, и членов их семей.

«Такие специалисты будут оказывать комплексную социальную поддержку своим подопечным: от психологической помощи до содействия в трудоустройстве и обучении»,– сообщил ректор уральского филиала РАНХиГС Олег Гущин.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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