В Березовском зооволонтер заплатит тому, кто сообщит о людях, подкинувших к ее дому пакет со щенками (ВИДЕО)

В Березовском местной жительнице подкинули пакет с новорожденными щенками. Ольга рассказала «Новому Дню», что недавно у нее оторвался тромб. После операции она вчера возвращалась домой из Екатеринбурга. Возле ворот женщина нашла сумку, в которой были три щенка.

Женщине подкинули щенков

«Думала, кто-то еды принес или вещи. Открываю сумку, а там щенки. Я разревелась… Что с ними делать, они же совсем маленькие. Им около двух недель. Всю ночь с ними не спала, заменяя маму. Делала всю ночь массаж, чтобы они ходили в туалет», – сообщила она.

Ольга объявила, что заплатит 5 тысяч рублей тому, кто сообщит о местонахождении людей, которые подкинули ей щенков. Женщина считает, что их собаку надо стерилизовать. Щенки, которые находятся у нее, сейчас нуждаются в кормящей суке или заменителе сучьего молока.

Если вы хотите помочь Ольге с уходом за новорожденными щенками или же знаете людей, которые подкинули женщине питомцев, – звоните по номеру: +7 900 211-14-45.

Березовский, Владислав Тринько

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