Сварили яйца в вине и удивились. Проверка пасхального интернет-тренда (ВИДЕО)

Православные христиане начинают активно готовиться к Пасхе – печь куличи и, конечно, красить яйца. В этом году в соцсетях активно продвигается необычный рецепт изготовления крашенок – с помощью вина. «Новый День» проверил его.

Пасхальные яйца в вине

Для рецепта лучше всего взять полусладкое или десертное вино: красное окрасит скорлупу в темно-бордовый, почти фиолетовый цвет, а белое только даст мерцание, но без цвета. Чтобы яйца покрылись перламутровой бархатистой корочкой, нужно залить их вином полностью, поэтому лучше всего использовать высокую и узкую емкость. И яйца, и вино лучше прежде согреть при комнатной температуре пару часов.

Сам рецепт очень простой – яйца залить вином, довести до кипения, на небольшом огне дать покипеть 10 минут, а затем снять с плиты и остудить в вине около 10-12 часов. После вынуть яйца – и дать им обсохнуть, например, на тарелке или разделочной доске, к салфетке они могут прилипнуть. Смазывать растительным маслом, как другие крашенки, «винные» яйца не нужно.

Отметим, что сквозь скорлупу вино практически не проникает – по крайней мере, белок остается белым и на вкус способ покраски не влияет. Однако нужно иметь в виду, что от долгой варки и остывания в кипятке белок становится более плотным, а желток менее ярким и более сухим, чем у обычных яиц, сваренных вкрутую (5-6 минут от закипания). При этом если варить яйцо в вине меньше, скорлупа не покроется блестящей корочкой. Результаты эксперимента смотрите на видео.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева, Владислав Тринько

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»