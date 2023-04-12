Розничная продажа алкоголя в Свердловской области составила 8,4 л на человека

В 2022 году в Свердловской области почти на 4% выросла розничная продажа алкоголя на душу населения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила сегодня на заседании комитета заксобрания по аграрной политике министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова. По ее словам, розничная продажа на душу населения в прошлом году составила 8,4 литра чистого алкоголя, что на 3,8% выше, чем в 2021 году.

При этом собственное производство алкоголя в регионе отсутствует, за исключением производства пива, пивных напитков, сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра).

Алкоголем в розницу торгуют 1342 субъекта предпринимательства в 6,6 тысячи точек, из которых 85 % – магазины, 15 % – предприятия общепита.

Министр отметила, что смертельных случаев отравления легальным алкоголем в пошлом году не зарегистрировано.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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