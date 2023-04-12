За сутки в Свердловской области произошло 14 лесных пожаров

За минувшие сутки в Свердловской области было зарегистрировано 14 лесных пожаров, из которых 9 ликвидированы и 3 локализованы.

«Специалисты Уральской авиабазы оперативно ликвидировали природные пожары в Асбестовском, Белоярском, Берёзовском, Невьянском, Кировградском городских округах, в Слободо-Туринском районе, под Екатеринбургом, Алапаевском, Первоуральском», – сообщает сегодня департамент информполитики губернатора региона.

Причина всех возгораний, как и ранее, – несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

В ГУ МЧС по Свердловской области сообщают, что с начала года были зафиксированы уже 33 природных пожара на общей площади почти 530 га. Для установления причин их возникновения возле населенных пунктов и выявления виновных лиц работают патрульно-контрольные группы, куда входят сотрудники МЧС России, работники лесничеств, сотрудники полиции. Представители администрации муниципалитетов патрулируют лесные участки и земли сельскохозяйственного назначения.

С начала 2023 года патрули составили 25 протоколов об административных правонарушениях, а также возбуждено 1 уголовное дело.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по телефонам: 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана, 112 – единый номер вызова экстренных служб. Также можно передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».

Добавим, что в этом году пожары в Свердловской области начались очень рано. Сообщения о возгорании травы и леса поступают ежедневно. В Екатеринбурге с 10 апреля введен особый противопожарный режим. В регионе он начнет действовать с 15 апреля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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