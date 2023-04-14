Алексей Вихарев выдвинулся на праймериз «Единой России»

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев пошел на праймериз «Единой России». официальное расширенное заявление по этому поводу народный избранник сделал в своих социальных сетях.

«Друзья, важные новости.

Сегодня я выдвинул свою кандидатуру на предварительное голосование партии «Единая Россия». А значит, если жители нашего округа доверят, приму участие в основных выборах депутатов городской Думы в сентябре этого года.

Почему я снова иду в депутаты?

За пять прошедших лет было сделано очень многое.

Все эти годы работает моя общественная приёмная. Наши юристы помогают каждому, кто обратился за помощью. Раз в неделю я лично веду приём горожан. Тысячи человек уже получили необходимую поддержку.

Было выполнено 100% процентов наказов избирателей. В округе устанавливаются спортивные и игровые площадки, социальная помощь приходит к нуждающимся, работают кружки для пенсионеров.

Многое было сделано и в самой Думе.

Организованная два года назад Медицинская фракция помогла привлечь дополнительные средства на развитие городской медицины. Только из личных средств мы с коллегами направили более 35 миллионов на поддержку врачей и пациентов, на закупку нового оборудования в поликлиники и больницы.

Около 40 миллионов направлено для помощи участникам СВО и раненым бойцам.

Я иду в Думу, потому что все эти дела должны быть продолжены, чтобы все наши проекты работали и завтра, и послезавтра. Чтобы люди знали – у них есть депутат, всегда готовый прийти на помощь. Депутат, проверенный делом. Спасибо! Надеюсь на вашу поддержку!».

Напоминаем, что голосование на праймериз пройдёт с 22 по 28 мая на сайте pg.er.ru.

Екатеринбург, Елена Васильева

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