Мэр Екатеринбурга вышел на субботник со студентами (ФОТО)

Сегодня мэр Екатеринбурга Алексей Орлов вместе со студентами и волонтерами вышел на субботник. Мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики. Уборку проводили в сквере Дружбы народов, который как раз находится на проспекте Космонавтов. Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в субботнике участвовали более 100 волонтеров.

Мэр Екатеринбурга рассказал «Новому Дню», почему решил поучаствовать в весенней уборке. «Получаешь удовлетворение от того, что делаешь. Результат можно видеть очень быстро. Территория становится более ухоженной, более приятной для того, чтобы здесь люди гуляли с детьми и проводили досуг. Кроме того, есть огромный запрос от молодежи, чтобы таких ухоженных парковых зон в Екатеринбурге становилось больше», – сказал глава города.

Напомним, что в Свердловской области повсеместно и в Екатеринбурге в частности с 1 по 30 апреля идет месячник чистоты. Наводить порядок после зимы будут как коммунальные службы, так и обычные уральцы в рамках субботников.

Как рассказала ранее председатель комитета по благоустройству Тамара Благодаткова, уральскую столицу должны избавить от мусора к майским праздникам. По ее словам, главная проблема весенней уборки – разница ночных и дневных температур. Город надо мыть, но ночью пока минусовые температуры, в которые технику на летнем режиме работы запускать нельзя. Вторая проблема – постоянные осадки, то снег, то дождь. Соответственно, часть машин сейчас работает в летнем режиме, но некоторую технику еще оставили в зимнем режиме работы, так как снег и гололед вполне возможны.

Первое, что будут убирать коммунальщики, – крупный мусор. Также дороги и тротуары города будут мыть и чистить вакуумным пылесосом.

Городской субботник запланирован на 29 апреля, но это ориентировочная дата, потому как все зависит от погоды.

Екатеринбург, Владислав Тринько

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