В Екатеринбурге открылась новая модельная библиотека (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня после масштабного обновления открылась городская библиотека № 26. Книжное хранилище переехало на новый адрес и теперь занимает двухэтажное помещение в жилом комплексе на ул. Белинского, 163Б. За счет средств местного бюджета здесь был выполнен ремонт и закуплено специальное оборудование.

Это уже третья модернизированная библиотека в городе, которая станет полноценным общественным пространством. Здесь планируется проводить встречи с историками и учеными, организовывать мастер-классы, выставки, концерты. В ближайшее время в библиотеке заработает молодежная площадка «Линейка». Этот проект нацелен на создание условий для развития личностных качеств молодежи.

«Библиотеки имеют долгую историю и остаются важным источником знаний и культурного наследия. Однако в современном и быстро меняющемся мире им необходимо постоянно адаптироваться к новым технологиям. Именно поэтому наша задача – модернизировать библиотеки таким образом, чтобы они удовлетворяли запросы современных пользователей. Думаю, что 26-я библиотека на новой площадке громко заявит о себе, потому что здесь сохранены и элементы классической библиотеки и все то, что заложено в нацпроекте «Культура»: цифровые технологии и самое современное пространство. Это прекрасный подарок городу к 300-летнему юбилею, и таких подарков будет еще много», – заявил глава Екатеринбурга Алексей Орлов после церемонии открытия библиотеки.

Вклад городской администрации в развитие культурных проектов отметил замминистра культуры Свердловской области Роман Дорохин. «Екатеринбург – пример для многих муниципалитетов нашего региона. Сегодня библиотека – это место притяжения для всех поколений. Здесь встречаются не инертные, интересные и самодостаточные люди. И представление о библиотеке как о месте, где есть только тишина и спокойствие, уже неактуально, потому что в ней и танцуют, и поют, и общаются», – сказал чиновник.

«Мы не только изменили дизайн библиотеки, но и постарались наполнить ее новым интересным содержанием. Наш коллектив довольно опытный, и мы прекрасно понимаем, что сейчас востребовано горожанами. Знаем, что надо сделать, чтобы привлечь новых читателей и сохранить тех, кто уже ходил к нам. Уже завтра в библиотеке № 26 начнутся первые общественные мероприятия. Мы идем в ногу со временем», – рассказала заместитель директора муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль.

Напомним, в городе работают уже три модельные библиотеки. Первопроходцем стал зал культурных коммуникаций в Городском библиотечном информационном центре на ул. Антона Валека, 12. В 2022 году прошла модернизацию библиотека № 40 на Эльмаше, и этот культурный проект был признан одним из лучших в России.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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