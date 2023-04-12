На ЕКАД водитель Hyundai уснул за рулем и врезался в грузовик (ФОТО)

На 17-м километре ЕКАД произошла серьезная авария. Автомобиль Hyundai выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком МАН.

По данным ГИБДД, водитель легковой машины уснул за рулем. Мужчина получил травмы, он госпитализирован с переломом ноги и сотрясением головы. Дорожные полицейские выясняют обстоятельства ДТП.

Сейчас движение на кольцевой автодороге затруднено. Сотрудники Госавтоинспекции пропускают транспорт в двух направлениях по очереди – по одной полосе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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