В Екатеринбурге разработают первую в РФ трансформируемую систему управления для ракеты-носителя

В свердловском НПО автоматики (входит в госкорпорацию «Роскосмос») начались работы по созданию первой в России трансформируемой системы управления для ракеты-носителя «Амур-СПГ». Универсальный комплекс приборов может быть установлен на многоразовые, одноразовые, пилотируемые и грузовые версии ракеты.

Как сообщили в ДИПе, все приборы будут изготовлены из отечественной элементной базы с использованием уникальных технических решений, которые позволят добиться высоких эксплуатационных характеристик.

«Система управления должна быть спроектирована таким образом, чтобы была возможность в условиях технического комплекса космодрома снять или добавить оборудование, которое обеспечивает приземление – возврат первой ступени или, наоборот, выведение на орбиту одноразовой ракеты. При этом важно обеспечить весь необходимый объём предстартовых проверок, чтобы эта процедура не требовала изменений программного обеспечения или стартового и технического комплекса. По сути, мы проектируем конструктор», – сказал генеральный директор НПО автоматики Михаил Изюмов.

НПО автоматики производит системы управления для линейки ракет-носителей «Союз-2». Для «Амур-СПГ» инженеры проектируют схожую по функционалу, но отличающуюся по структуре систему, которая будет управлять полетом, а также контролировать работоспособность всех агрегатов ракеты и при необходимости обеспечивать аварийное выключение двигателей. Отдельным вызовом является обеспечение надежности взлета и посадки многоразовой ступени.

Важным изменением, которое инженеры НПО автоматики учитывают при разработке системы управления, является смена топлива с привычного керосина на более экологичный сжиженный газ, выделяющий больше тепловой энергии, за счёт чего увеличивается и тяга двигателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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