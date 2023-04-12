Спецборт из Екатеринбурга вылетел за благодатным огнем (ФОТО)

Специальный борт с вылетел из Екатеринбурга в Иерусалим – через несколько дней на нем же доставят частицу Благодатного огня из Храма Гроба Господня. В аэропорту митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений благословил миссию, которую организовал Фонд святой Екатерины.

«В прошлые годы, столетия, века люди считали чудом, что у них есть возможность пешком совершить паломничество в Иерусалим. И люди самого разного возраста, звания, очень знатные или совершенно простые, отправлялись в путь пешком. Из Екатеринбурга, из Перми, из Казани. Шли, чтобы поклониться святым местам. И возможность прикоснуться к этим святыням перед Пасхой – это огромная милость Божья. У кого-то такое бывает один раз в жизни. Большая радость, что, несмотря на сложные обстоятельства, наши благотворители находят возможность отправить паломников на Святую землю, – приводит слова владыки пресс-служба Фонда святой Екатерины. – Тот факт, что мы ожидаем схождение Благодатного огня, я во многом связываю с нашими паломниками. Были такие времена, когда не допускали православных христиан, православного Патриарха в Храм Гроба Господня, и Огонь не сходил. Я надеюсь, что Огонь сойдет, и в этом будет лепта молитв наших паломников».



Миссию возглавил старший священник Храма-на-Крови отец Максим Миняйло. Для него это уже 20 поездка на Святую землю, и он будет сопровождать верующих во время посещения главных христианских мест, связанных с жизнью и воскрешением Иисуса Христа.

В числе паломников вице-губернаторы Валерий Чайников и Олег Чемезов, вице-мэр Екатерина Сибирцева, хозяйка кафе «Мы есть» Татьяна Заводовская, спикер Заксобрания Людмила Бабушкина, и другие.



Спецборт доставит лампаду с Благодатным огнем на Урал в ночь с субботы на воскресенье, на праздничное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, а затем в остальные храмы и церкви региона. Праздничное богослужение возглавит митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»