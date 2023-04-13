В Екатеринбурге на дороги начали наносить разметку (ФОТО)

Автомобилисты заметили, что на дороги Екатеринбурга начали наносить разметку. Четкие линии уже появились на центральных улицах – Московской, Малышева и других.

Как ранее рассказывал мэр города Алексей Орлов, до 30 мая рабочие будут наносить разметку краской, до 30 июня – термопластиком. Всего в этом году планируют разметить 653 километра улиц и дорог, 1279 пешеходных переходов, 1051 остановку общественного транспорта. Общая протяженность дорожной разметки, нанесенной в этом году, составит 268 тысяч метров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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