Власти Екатеринбурга заявили о планах обновить весь парк троллейбусов и трамваев

Администрация Екатеринбурга планирует обновить весь подвижной состав трамвайно-троллейбусного управления и будет «изыскивать возможности». Об этом сообщил вице-мэр Алексей Бубнов на встрече с журналистами. Сейчас в Гортрансе порядка 200 троллейбусов и еще столько же трамваев.

Как сообщал «Новый День», к 300-летию Екатеринбурга мэрия закупила 49 новых троллейбусов белорусского производства и еще один марки «Авангард» поступит из Вологды. Первую партию машин город получил в марте.

«Четыре троллейбуса отправятся на Щорса, два – в Орджоникидзевский район. Седьмой троллейбус сейчас в пути между Минском и Екатеринбургом. Всего планируется поставить 50 троллейбусов, контрактные обязательства – до конца ноября. Надеемся, что все санкционные препоны преодолены, в том числе с помощью производителей из РФ, и поставка будет в срок. Сегодня поедем смотреть троллейбусы на Уралмаше. Это хорошие машины с кондиционером. По сравнению с тем подвижным составом, который есть, это небо и земля. Троллейбусы скоро выйдут на линию, маршруты для них определит ТТУ», – рассказал Алексей Бубнов.

Чиновник также сообщил, что федерального финансирования на обновление трамвайного парка пока нет, но этот вопрос обсуждается в правительстве РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева, Екатерина Норсеева

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