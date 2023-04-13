В природном парке «Бажовские места» произошел лесной пожар

В парке «Бажовские места» загорелась сухая трава на болотистой местности. На место пожара тут же выехала группа из 20 человек и спецтехника. На данный момент возгорание потушено. Причиной снова стало несоблюдение правил пожарной безопасности местными жителями.

«На болотистой местности в «Бажовских местах» горела сухая трава. Борьбу с огнем вели более 20 человек. Чтобы не допустить распространение огня, с помощью тракторов и бульдозеров специалисты проложили минерализованную полосу. При прокладке минерализованной полосы снимается горючий верхний слой до земли, то есть до минерального слоя, который не горит. Глубина такой полосы составляет от 10 до 20 сантиметров, ширина – до 140 сантиметров», – рассказал директор Уральской базы авиационной охраны лесов Роман Лежнин.

Всего за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 14 лесных пожаров, из них 10 ликвидированы и 3 локализованы. По данным ГУ МЧС, с начала сезона площадь пожаров уже превысила 500 гектаров.

В случае обнаружения возгорания необходимо сообщить о нем по телефонам: 8 (800) 100-94-00 – лесная охрана, 112. Также можно передать фотографию дыма или в мобильном приложении «Берегите лес».

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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