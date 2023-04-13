Родителя привлекли к ответственности за привод больного ребенка в детсад

Житель Каменска-Уральского получил административное взыскание за то, что проигнорировал рекомендации врача и привел больного ребенка в детский сад. Это привело к вспышке острой кишечной инфекции в детском коллективе.

Инцидент случился в январе 2023 года. В детском саду заболели дети. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование, чтобы выявить источник заражения. Оказалось, что накануне родители одного из воспитанников детсада обращались за медпомощью. У ребенка была многократная рвота, в больнице ему поставили диагноз «пищевое отравление, бактериальное, неуточненное». Малышу назначили амбулаторное лечение под контролем участкового врача. Но родители не послушались рекомендаций и на следующий день привели ребенка в детский сад. После этого кишечной инфекцией заразились еще несколько детей.

«В соответствии с санитарными правилами лица с симптомами ОКИ подлежат изоляции. Граждане обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В итоге родитель ребенка был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему вынесено предупреждение.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»