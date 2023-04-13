Северные города Свердловской области засыпало снегом

На севере Свердловской области сегодня выпал снег. Как сообщают пользователи соцсетей, снежный покров установился в Красноутрьинске, Серове, Качканаре, Верхотурье, Лесном, Нижней Туре и Красноуральске.

«Переобуваться страшно, погода непредсказуемая», – сетуют автомобилисты из этих городов. О грядущем похолодании предупреждали уральские метеорологи. Пятница, 14 апреля, будет морозной. Ночью температура воздуха опустится до -9°, а в северных районах Среднего Урала ожидаются морозы до -15°. Кроме того, на 14 апреля продлено штормовое предупреждение синоптиков о сильном ветре.

В выходные дни уже немного потеплеет: температура воздуха ночью составит -3…-7°, днем +3…+7°. К концу второй десятидневки апреля потеплеет на 5 градусов. Осадков не ожидается.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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