Водитель KIA сбил 9-летнего мальчика во дворе (ФОТО)

В Екатеринбурге автомобиль KIA Cerato наехал на 9-летнего мальчика при заезде во двор жилого дома на улице Рябинина. ДТП случилось сегодня около 11 часов.

Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, ребенок переходил проезжую часть слева направо по линии тротуара. По словам матери, ее сын шел из дома в продуктовый магазин и был уверен, что автомобиль пропустит его. В результате наезда мальчик получил ушиб голени и попал в больницу. За рулем KIA Cerato находился 39-летний мужчина, его стаж вождения составляет 21 год. Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте аварии и оформили процессуальные документы.

Госавтоинспекция напоминает, что водители при въезде в дворовую территорию предоставлять преимущество пешеходам и велосипедистам. При этом родителям следует разъяснять детям правила безопасного поведения на дороге и во дворе.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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