Первый случай клещевого энцефалита зарегистрирован в Свердловской области

В Свердловской области врачи зарегистрировали первый в этом году случай заболевания клещевым вирусным энцефалитом. Пострадавший – мужчина из Березовского городского округа.

«Мужчина не привит от клещевого энцефалита. После укуса клеща за медицинской помощью не обращался, на клещевые инфекции клеща не исследовал», – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Там напомнили, что за 2022 года энцефалит был подтвержден у 188 человек (рост числа пострадавших за год – в два раза), три человека умерли. С начала нынешнего сезона клещи покусали уже более трехсот жителей Свердловской области, из них треть – дети. Был зарегистрирован и первый случай боррелиоза: диагноз подтвердился у 8-летнего мальчика из Екатеринбурга.

Врачи напоминают, что самой эффективной мерой защиты от заражения энцефалитом является вакцинация. Также нужно помнить о неспецифических мерах предосторожности. При выходе в лес надевайте одежду, максимально закрывающую тело, используйте репелленты, осматривайте себя и спутников. Для удаления присосавшихся клещей необходимо срочно обратиться в травмпункт. После чего клеща надо отдать для проведения исследований на клещевые инфекции, чтобы при обнаружении инфекционных возбудителей быстро определиться с тактикой экстренной профилактики.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»