Депутат, вернувшийся с СВО после ранения, рассказал, как все случилось

Депутат Екатеринбургской городской думы Тимофей Жуков, который уезжал в качестве бойца ВС РФ в зону спецоперации, но был ранен, впервые рассказал о том, как все случилось и как себя чувствует теперь. «Я дома. Все хорошо. В один из последних дней февраля 152мм вражеский снаряд принял для себя решение, что я должен выплевывать по слову автоматной очередью в течение ближайших нескольких месяцев и щедро наградил контузией», – написал Жуков в своем ВК. Он заметил, что сейчас он «не лучший собеседник».

«Зато могу слушать и одобрительно кивать с умным видом», – иронично прокомментировал депутат, выразив надежду, что после выздоровления все будет хорошо, и поблагодарив тех, кто «кто молился, переживал и заботился». Впервые после ранения Жуков появился на заседании ЕГД на этой неделе, он принял участие в голосовании за поправки о перенарезке избирательных округов Екатеринбурга. 28-летний Тимофей Жуков в 2014 году отслужил в 28-й отдельной Симферопольской мотострелковой бригаде. Был снайпером, за отличную службу награжден медалью и знаками отличия.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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