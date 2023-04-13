Трассу Екатеринбург – Пермь перекроют в пятницу вечером

На трассе Екатеринбург – Пермь завтра вечером перекроют движение. С 16:10 до 17:10 нельзя будет проехать в обе стороны на 200-м километре дороги (Ачитский район). Там будут ремонтировать путепровод, который идет над железнодорожными путями. Время выбирали так, чтобы ремонтники не помешали поездам. Всего за предстоящий сезон в этом месте движение будут перекрывать примерно 80 раз – на короткие интервалы.

«Представители Уралуправтодора на время работ будут присутствовать на объекте, контролировать ситуацию и в случае возникновения затора регулировать движение в ручном режиме», – сообщили в пресс-службе предприятия. Там предложили использовать объезды. Легковушки могут проехать через поселки Заря, Уфимский и деревню Нижний Арий, либо по маршруту Дружинино – Атиг – Нижние Серги – Михайловск – Пантелейково – Арти – Красноуфимск – Александровское – Ачит. Также заторы можно проехать, сделав крюк через Первомайское, Битимку и Первоуральск.

«Проектом капитального ремонта мостов и путепроводов на автодороге Р-242 предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос на участках 187-232 км, 276-301 км и 301-326 км.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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