Компания «ФОРЭС» направила в зону СВО более 30 тонн медицинского груза

С начала 2023 года компания «ФОРЭС» отправила более 30 тонн груза медицинского назначения в зону СВО. В гуманитарной посылке содержались медицинские изделия для операционных, перчатки и халаты, заменители плазмы крови и антибиотики – все то, что необходимо для работы врачей в зоне боевых действий. На закупку медтоваров было потрачено 20 миллионов рублей. На средства компании также закуплен санитарный автомобиль, который полностью переоборудован для работы в полевых условиях и может использоваться как транспорт для эвакуации раненых.

«ФОРЭС» регулярно отправляет в Луганскую и Донецкую народные республики, Херсонскую и Харьковскую области гуманитарные грузы. Помимо лекарств и материалов для лечебных учреждений, компания отгружает продукты питания, вещи первой необходимости, технику и тактическое снаряжение для военнослужащих. Общий объем программы поддержки превысил 82,4 миллиона рублей», – сообщили в пресс-службе компании.

Компания также выражает благодарность партнерам за помощь в организации сбора и доставки гуманитарного груза на Донбасс. В марте сотрудники Сухоложского подразделения и Асбестовского отделения «ФОРЭС» участвовали в сборе посылок для военнослужащих. В приемных пунктах жители собрали 27 коробок с вещами и продуктами для бойцов. Гуманитарный груз, собранный «ФОРЭС» и командой депутата Госдумы Максима Иванова, доставлен в 55-ю бригаду, 53 й и 54-й полк в ДНР и ЛНР. От «ФОРЭС» закуплены тепловизационные монокуляры, оптический прицел и спальные мешки.

Также компания оперативно отреагировала на просьбы командиров войсковых частей, который заняты подготовкой мобилизованных граждан. На выполнение запросов направлено более 5,2 миллиона рублей. В марте 2023 года для Еланского гарнизона были выделены деньги на организацию технического обслуживания оборудования. В феврале были закуплены строительные материалы для ремонта ограждения палаточного лагеря. Осенью, после объявления о частичной мобилизации «ФОРЭС» оснащал военный гарнизон сварочными аппаратами, бензогенераторами, умывальниками с подогревом, необходимой одеждой и инвентарем для проведения тренировок – закупались фонари, гимнастические коврики, ноутбуки.

Екатеринбург, Тамара Барабанова

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