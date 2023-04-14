Полиция и пожарные усилили бдительность: наступает Пасха

Экстренные службы Екатеринбурга и Свердловской области приведены в режим повышенной готовности перед наступлением Пасхи.

Как сообщает пресс-служба городского УМВД, ночные богослужения в Екатеринбурге пройдут в 65 церквях и храмах. Городской гарнизон полиции сегодня, завтра и послезавтра будет работать в режиме повышенной оперативной готовности.

«За всеми храмами и церквями закреплены ответственные из числа руководителей территориальных отделов полиции. Будет обеспечен постоянный контроль за несением службы нарядами полиции в местах проведения мероприятий. Перед началом проведения праздничных богослужений будут проведены обследования мест проведения мероприятий с применением технических средств и служебных собак с составлением соответствующих актов», – сообщили в городском УМВД.

О подозрительных предметах можно круглосуточно сообщать по телефону 02 (102 по мобильному) или 112.

Свердловские пожарные перед Пасхой провели тренировку по действиям при пожаре в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре. «По легенде возгорание произошло в храме во время службы. Персонал оперативно вывел посетителей на улицу, но один человек не смог самостоятельно покинуть задымлённое помещение. Его спасли прибывшие на место «происшествия» сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Огнеборцы вывели условного пострадавшего с помощью спасательной маски дыхательного аппарата, а после потушили огонь в храме», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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