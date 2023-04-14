В Березовском произошел пожар в здании налоговой службы (ФОТО)

Сегодня утром случился пожар в административном здании в городе Березовском. По данным МЧС, загорелась оргтехника в подвале трехэтажного дома. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 35 человек. Пострадавших в происшествии нет.

Площадь пожара составила 60 кв. м. Тушение огня осложнялось сильным задымлением и непростой планировкой здания. Для поиска очагов сотрудники МЧС использовали тепловизоры, а также тактическую вентиляцию, чтобы снизить опасный фактор пожара. Всего на месте работали 15 пожарных машин и 42 спасателя. К 10:30 огонь удалось полностью потушить. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

Пострадавшее здание находится по адресу: ул. Шиловская, 30. В нем располагаются филиал налоговой службы, муниципальный фонд поддержки предпринимательства, стоматологическая клиника, страховые организации и несколько салонов красоты.

Березовский, Ангелина Сергеева

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