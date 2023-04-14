Безымянные полустанки СвЖД получили имена

На Свердловской железной дороге переименовали 29 остановочных пунктов (о.п.), которые раньше обозначали просто номером километра, на котором они расположены. Эти станции находятся на территории Свердловской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Пермского края.

Как сообщает пресс-центр СвЖД, в основном новые названия полустанков совпадают с названиями расположенных поблизости деревень, сел или водоемов.

Например, о.п. 1928 км в окрестностях Сухого Лога теперь называется Калиновская слобода – в честь одноименной слободы, образованной в 1674 году на реке Пышме.

В честь рек названы о.п. Бурсяк (ранее о.п. 54 км) и о.п. Ваневка (о.п. 83 км) в Пермском крае. В Тюменской области это о.п. Большой Каймак (о.п. 284 км), о.п. Шестаковка (о.п.151 км) и разъезд Карагайка (ранее разъезд 338 км); также о.п. 724 км стал называться о.п. Озеро Клюквенное, о.п. 2529 км – о.п. Озеро Оленьково.

Проект по переименованию безымянных станций идет с 2020 года. «При выборе варианта названия важным критерием является близость остановочного пункта к историческим и культурным достопримечательностям; учитывается мнение местных жителей, любителей путешествий и истории, краеведов», – пояснили в СвЖД.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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