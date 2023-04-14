Великая Пятница: почему православным нельзя есть в этот день

Сегодня, 14 апреля, у православных христиан Великая Пятница, самый скорбный день, поскольку в пятницу взошел на Голгофу и был распят Иисус Христос.

В этот день по монастырскому уставу предписано отказаться от пищи вовсе в знак траура и скорби по Спасителю. Впрочем, для мирян, которые держат пост, разрешается есть после выноса плащаницы, то есть во второй половине дня. Традиционно служба начинается днем, около 14:00 (по преданию, это час смерти Христа). Плащаницу выносят из алтаря и устанавливают в центре храма в гробе, где она будет находиться до позднего вечера субботы.

Считается, что этот день лучше всего посвятить молитве, а вот развлекаться не стоит – играть свадьбы, проводить торжества по разным поводам. Также не принято делать уборку в доме (обычно это делается в четверг, накануне) и заниматься подобными хозяйственными хлопотами. Даже тем, кто не соблюдает пост, но считает себя православным, священнослужители в этот день советуют не употреблять алкоголь.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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