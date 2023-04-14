В Екатеринбурге случилось 39 аварий за сутки

В Екатеринбурге за минувшие сутки произошло 39 дорожных аварий, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской Госавтоинспекции. Пострадавших в ДТП нет, только поврежденные транспортные средства.

Накануне вечером в Екатеринбурге ударил мороз. В городе похолодало до -11 градусов, за несколько часов выпало 2,5 мм снега. На дорогах образовался гололед. ГИБДД выпустила предупреждение для водителей с просьбой не превышать скорость и не делать резких маневров на скользкой проезжей части.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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