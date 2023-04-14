С завтрашнего дня в Свердловской области запрещено жарить шашлыки на природе, вводится особый режим

С 15 апреля в Свердловской области вводится противопожарный режим, который продлится до особого распоряжения. Обычно отменяют его осенью, когда начинаются обильные дожди.

Во время действия такого режима запрещено разводить костер как на природе, так и на своем садовом или дачном участке. Пользоваться мобильными мангалами тоже нельзя.

«Допускается использование только стационарных мангалов или печей, сконструированных с соблюдением требований пожарной безопасности. Капитальная печь должна быть удалена от здания не менее чем на пять метров, а в радиусе двух метров от нее не должны находиться горючие материалы, в том числе трава и кустарники», – сообщили в департаменте информполитики губернатора.

По данным из ежедневной сводки министерства природных ресурсов Свердловской области, всего с начала года в регионе произошло 56 лесных пожаров на площади 868 гектаров. В минувшие сутки благодаря погоде было зарегистрировано только одно возгорание в Сысертском городском округе, оно ликвидировано.

Напомним, в этом году из-за теплой и сухой погоды сезон лесных пожаров начался раньше обычного.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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