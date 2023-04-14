В Серове вынесли приговор дебоширу, напавшему с топором на врача скорой помощи

Ранее судимый житель Серова получил реальный срок за угрозы убийством врачу скорой помощи и полицейским.

Как установил суд, 25 ноября 2022 года 36-летний уралец, будучи пьяным, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Прибывший на вызов фельдшер обследовал мужчину и отказал ему в госпитализации, предложив обратиться в поликлинику. Обвиняемому не понравился ответ медика. Вооружившись топором, мужчина начал угрожать фельдшеру, выбежал за ним на улицу и ударил рукоятью по капоту автомобиля скорой помощи. Буйного пациента пришлось усмирять сотрудникам полиции. При этом мужчина, размахивая топором, сыпал проклятиями и в адрес правоохранителей.

По сообщению прокуратуры Свердловской области, жителю Серова было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 119 УК РФ «угроза убийством в отношении лица в связи с осуществлением им служебной деятельности» и по ч. 1 ст. 318 УК РФ «угроза применения насилия в отношении представителей власти». Серовский районный суд по совокупности преступлений назначил виновному наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Серов, Ангелина Сергеева

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