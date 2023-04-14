В Екатеринбурге творческий коллектив презентует фильм «Русский крест»

В России в Пасху,16 апреля 2023 года, в прокат выходит фильм «Русский крест». Показ фильма в Екатеринбурге стартует на экранах сразу 9 кинотеатров.

«Русский крест» – полнометражный художественный фильм по одноимённой поэме русского поэта Николая Мельникова (1966 – 2006), который снял режиссер Эдуард Бояков.

Фильм «Русский крест» – история о покаянии и духовном возрождении простого человека, Ивана Ростка, достигшего предела в своем падении. Главный герой обретает веру после явления ему святого Георгия и ставит перед собой задачу – восстановить разрушенный в советское время деревенский храм.

В главных ролях снялись: Михаил Пореченков («Ликвидация», «Белая гвардия», «Поддубный»); Полина Чернышова («Тихий Дон», «Легенда о Коловрате», «Красный призрак»); Юрий Кузнецов («Холодное лето 1953-го», «Улицы разбитых фонарей», «Остров»).

В фильме звучит музыка Тихона Хренникова-младшего и группы LAVRA (Варвара Котова, Сергей Калачев, Василий Поспелов).

18 апреля 2023 года в киноконцертном театре «Космос» в Екатеринбурге состоится показ художественного фильма Эдуарда Боякова «Русский крест», в котором примут участие создатели и вдохновители картины.

Екатеринбург, Елена Васильева

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